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    Хизб ут-Тахрир аль-Ислами

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Задержанный в Одессе Ильдар Валиев
    СБУ в Одессе задержала члена "Хизб ут-Тахрир" по запросу РФ
    05:48 06.06.2017
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    Как сообщается Ильдар Некоторое время Валиев жил с семьей в Одессе. Когда ему нужно было полететь в Турцию по личным делам, его в аэропорту задержали сотрудники СБУ и Интерпола.
    Сотрудники ФСБ
    Суд рассмотрит дела предполагаемых участников "Хизб ут-Тахрир" в Крыму
    06:17 01.06.2016
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    Все четверо подсудимых, по версии следствия, принимали участие в деятельности данной террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") до их задержания сотрудниками ФСБ России.
    Спецслужбы РФ задержали 22 участника группировки Хизб ут-Тахрир в Москве. Видео
    Спецслужбы РФ задержали 22 участника группировки "Хизб ут-Тахрир" в Москве 
    22:59 20.10.2015
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    ФСБ России совместно с МВД задержали 22 участника террористической организации "Хизб ут-Тахрир", среди которых граждане РФ, говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ во вторник.
    Крым
    В Крыму проходит митинг организации, признанной террористической в РФ
    12:40 06.06.2013
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    Сотни сторонников "Партии исламского освобождения", которая признана в России и ряде других стран террористической организацией, на митинге в Симферополе призывают воссоздать всемирное исламское государство - халифат.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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