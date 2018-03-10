Все четверо подсудимых, по версии следствия, принимали участие в деятельности данной террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") до их задержания сотрудниками ФСБ России.
Сотни сторонников "Партии исламского освобождения", которая признана в России и ряде других стран террористической организацией, на митинге в Симферополе призывают воссоздать всемирное исламское государство - халифат.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".