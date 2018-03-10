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    Харьковская областная государственная администрация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Эхо Балаклеи. Власти установили точное число пострадавших от взрывов
    04:27 01.09.2017
    329Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    По информации мэра, в список граждан, пострадавших вследствие взрывов на военном арсенале, были внесены 3908 жителей города. Уточняется, что 3109 из них обратились в горсовет за материальной помощью.
    Школа
    Дополнительные каникулы введены в Харьковской области из-за непогоды
    23:04 18.04.2017
    205Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    По информации пресс-службы Харьковской областной государственной администрации, решение ввести дополнительные каникулы в связи с метелью и резким снижением температуры приняли в 18 районах и городах Харьковской области.
    Ужасающие последствия взрывов в Балаклее и окрестностях
    Число пострадавших из-за взрывов в Балаклее возросло до пяти
    18:04 24.03.2017
    667Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    По информации Харьковской облгосадминистрации, по состоянию на 16.00 в результате пожара на военных складах и детонации боеприпасов в Харьковской области пострадали пять человек, из них трое находятся в стационаре.
    Руководитель ХОГА Юлия Светличная
    Определился победитель конкурса на должность главы Харьковской ОГА
    19:09 04.10.2016
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    И.о. председателя ХОГА Юлия Светличная набрала по итогам всех этапов конкурса 17,82 баллов. Ее главным конкурентом стал начальник военно-юридического факультета Национального университета имени Ярослава Мудрого Сергей Мельник.
    Временно исполняющий обязанности председателя Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная
    Порошенко назначил врио председателя Харьковской ОГА
    04:53 30.08.2016
    539Рокировка в АП
    Согласно указу президента Петра Порошенко, "временно возложить исполнение обязанностей председателя Харьковской областной государственной администрации на Светличную Юлию Александровну".
    Место происшествия. Архивное фото
    Массовую эвакуацию провели в Харькове из-за сообщения о минировании в ОГА
    13:02 08.02.2016
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    Полиция не нашла бомбу в здании администрации Харьковской области. В данный момент госучреждение работает в штатном режиме, тогда как правоохранители устанавливают личности лжеминеров.
    Харьковская облгосадминистрация. Архивное фото Харьковская облгосадминистрация
    Харьковскую ОГА эвакуировали из-за угрозы минирования - МВД
    11:07 27.10.2015
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    Правоохранительные органы Харькова проверяют информацию о заминировании облгосадминистрации. Здание ОГА эвакуировано.
    Петр Порошенко
    Порошенко в Харьковской области посетит военную часть
    11:06 22.08.2015
    228
    Согласно информации, глава государства ознакомится с работой военной части в поселке Башкировка Чугуевского района. Также сообщается, что президент вручит военным технику.
    Проект Стена
    Харьковская область завершила строительство взводных опорных пунктов - ОГА
    14:12 01.08.2015
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    Согласно информации, сейчас продолжается процесс передачи сооружений на баланс Министерства обороны. "16 пунктов готовы к передаче, по остальным дорабатывают документацию", - говорится в сообщении.
    Проект Стена
    Харьковcкая область готова к строительству "Стены" на границе с РФ
    18:03 18.07.2015
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    Согласно информации председателя Харьковской облгосадминистрации Игоря Райнина, речь идет о комплексе сооружений - "начиная от защиты сеткой, заканчивая инженерными сооружениями, как, например, противотанковые рвы".
    В Харьковской области строят стену на границе с Россией
    В Харьковской области строится "Стена" на границе с Россией 
    11:43 27.04.2015
    1246
    В регионе будет возведено три линии обороны, которые включают в себя фортификационные сооружения и ограждение на границе с Российской Федерацией.
    В Харькове демонтировали поврежденную в результате взрыва стелу
    Взрывы в Харькове: двойной удар по городу
    17:02 07.04.2015
    1314Взрывы в Харькове
    После недолгого затишья – снова взрывы. В ночь на 7 апреля на Харьковщине подорвали железнодорожные пути , а в областном центре – стелу с украинским флагом . По второму теракту уже задержана подозреваемая , говорят в СБУ.
    Порошенко и губернатор Харьковской области Игорь Райнин
    Харьков: новая "последняя крепость" на востоке страны
    15:50 31.03.2015
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    Новый харьковский губернатор Игорь Райнин претендует на освободившиеся лавры экс-главы Днепропетровщины Игоря Коломойского с его имиджем "главного защитника Украины"?
    Игорь Райнин, глава Харьковской облгосадминистрации
    Новый губернатор Харьковской области написал заявление о своей люстрации
    02:36 23.03.2015
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    По словам главы ХОГА, он не имеет других источников дохода, кроме зарплаты в 5644 грн. Райнин также утверждает, что не предпринимал каких-либо действий, которые могли бы стать основанием для его люстрации.
    Молоток судьи. Архивное фото
    Суд отправил в СИЗО на два месяца участника штурма Харьковской ОГА
    03:34 19.03.2015
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    17 марта был задержан участник штурма Харьковской ОГА 1 марта 2014 года. Им оказался 32-летний харьковчанин, работающий на одном из заводов. Личность задержанного удалось установить благодаря видеоматериалам.
    Беспорядки в Харькове. Архивное фото
    В Харькове осужден участник штурма обладминистрации
    15:58 10.03.2015
    356
    Пять лет лишения свободы - такой приговор суда первой инстанции вынесен участнику штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта 2014 года.
    Обмен пленными между силовиками и ополченцами
    Освобожденные из плена силовики прибыли в Харьков
    12:16 22.02.2015
    858Украина: между миром и войной
    Согласно информации, Харьковская областная государственная администрация встретила освобожденных из плена военнослужащих и оказала им всестороннюю помощь. Психологическое состояние бойцов оценивается как нормальное.
    Порошенко поздравляет нового губернатора Харьковской области Игоря Райнина с назначением
    Визит Порошенко в Харьков: без шума и пыли
    14:10 04.02.2015
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    Президент Украины Петр Порошенко во вторник 3 февраля посетил Харьков. Визит прошел без помпы, практически незаметно. Однако безрезультатным его никак нельзя назвать.
    Президент Украины Петр Порошенко и губернатор Харьковской области Игорь Райнин
    Порошенко назначил нового губернатора Харьковской области
    18:36 03.02.2015
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    Во вторник президент Украины Петр Порошенко представил административно-хозяйственному активу Харьковской области нового главу Харьковской облгосадминистрации Игоря Райнина.
    Столкновения в Харькове
    Харьков против люстрации: "Грузить депутатов в мусорки – тупик"
    12:07 28.12.2014
    951Новые чистки в рамках закона о люстрации
    В ходе столкновений в Харькове одного депутата бросили в мусорный бак, несколько человек облили зеленкой.
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