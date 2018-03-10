По информации пресс-службы Харьковской областной государственной администрации, решение ввести дополнительные каникулы в связи с метелью и резким снижением температуры приняли в 18 районах и городах Харьковской области.
По информации Харьковской облгосадминистрации, по состоянию на 16.00 в результате пожара на военных складах и детонации боеприпасов в Харьковской области пострадали пять человек, из них трое находятся в стационаре.
И.о. председателя ХОГА Юлия Светличная набрала по итогам всех этапов конкурса 17,82 баллов. Ее главным конкурентом стал начальник военно-юридического факультета Национального университета имени Ярослава Мудрого Сергей Мельник.
Согласно информации председателя Харьковской облгосадминистрации Игоря Райнина, речь идет о комплексе сооружений - "начиная от защиты сеткой, заканчивая инженерными сооружениями, как, например, противотанковые рвы".
После недолгого затишья – снова взрывы. В ночь на 7 апреля на Харьковщине подорвали железнодорожные пути , а в областном центре – стелу с украинским флагом . По второму теракту уже задержана подозреваемая , говорят в СБУ.
По словам главы ХОГА, он не имеет других источников дохода, кроме зарплаты в 5644 грн. Райнин также утверждает, что не предпринимал каких-либо действий, которые могли бы стать основанием для его люстрации.
17 марта был задержан участник штурма Харьковской ОГА 1 марта 2014 года. Им оказался 32-летний харьковчанин, работающий на одном из заводов. Личность задержанного удалось установить благодаря видеоматериалам.
Согласно информации, Харьковская областная государственная администрация встретила освобожденных из плена военнослужащих и оказала им всестороннюю помощь. Психологическое состояние бойцов оценивается как нормальное.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".