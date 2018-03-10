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    ХК Салават Юлаев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Вратарь Донбасса Эрик Эрсберг
    "Донбасс" не смог обыграть "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ
    17:38 23.11.2012
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    В составе победителей отличились Игорь Мусатов, Игорь Мирнов, Антти Пильстрем, Никита Филатов и Андрей Конев.
    Хоккеисты "Донбасса" больше хотели победить - тренер "Салавата Юлаева"
    11:28 17.11.2012
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    "В сегодняшнем матче победила та команда, которая больше хотела это сделать. Кто вложил душу в игру, тот и победил. У нас сегодня, к сожалению, не вся команда сыграла, как мы того хотели", - сказал Венер Сафин.
    Хоккей. Донбасс
    "Донбасс" обыграл "Салават Юлаев" в домашнем матче КХЛ
    21:31 16.11.2012
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    Встреча, прошедшая на арене "Дружба" в Донецке, завершилась со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) в пользу хозяев.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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