"В сегодняшнем матче победила та команда, которая больше хотела это сделать. Кто вложил душу в игру, тот и победил. У нас сегодня, к сожалению, не вся команда сыграла, как мы того хотели", - сказал Венер Сафин.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".