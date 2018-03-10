Глориа Ристесанд использовала продукцию компании на протяжении нескольких десятилетий в качестве средства гигиены. После этого врачи поставили ей диагноз рака яичников и ей пришлось подвергнуться различным операциям.
Две крупнейшие американские компании- хеджевый фонд SAC Capital и косметический концерн Johnson & Johnson - согласились выплатить компенсации на общую сумму более 4 миллиардов долларов в рамках урегулирования начатого против них расследования.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".