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Пресс-служба Южного военного округа России сообщает, что в ближайшее время планируется поступление еще более 40 единиц авиатехники. Вместе с тем, в части ЮВО в Крыму и Ростовской области поступили Су-34 и модернизированные истребители Су-27П.