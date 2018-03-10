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    Южный военный округ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Истребитель Су-34
    Авиачасти РФ в Крыму и Ростовской области получили новые бомбардировщики
    12:15 12.05.2015
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    Пресс-служба Южного военного округа России сообщает, что в ближайшее время планируется поступление еще более 40 единиц авиатехники. Вместе с тем, в части ЮВО в Крыму и Ростовской области поступили Су-34 и модернизированные истребители Су-27П.
    Военнослужащий со снарядом
    Россия проводит учения с использованием РСЗО "Торнадо-Г" и гаубиц
    09:45 10.03.2015
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    В Ставропольском крае России начались учения артиллеристов, которые будут использовать реактивные системы залпового огня, самоходные гаубицы и артиллерийские орудия.
    Беспилотник российской армии
    Россия отправила 500 разведчиков на учения с беспилотниками
    09:59 25.02.2015
    398
    В Южном военном округе России проводятся масштабные учения разведчиков мотострелковых бригад. Учения будут проводится с применением беспилотников.
    Бойцы народного ополчения в Донбассе
    НАТО по-прежнему заявляет о российских военных в Украине
    16:32 24.10.2014
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    Главком силами НАТО в Европе, генерал Филип Бридлав отметил, что несмотря на отвод войск РФ, часть по-прежнему остается на востоке Украины.
    Международные военно-морские учения. Архивное фото
    Корабли Каспийской флотилии провели ракетную дуэль в море
    11:30 10.10.2014
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    В ходе дуэли российские моряки отработали маскировку, поиск и обнаружение морской цели с последующим нанесением ракетного удара.
    Учения
    "Град", "Ураган" и "Смерч" примут участие в учениях в ЮВО
    10:05 13.03.2014
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    Масштабные лагерные сборы, в которых будут задействованы около 8,5 тысяч артиллеристов и РСЗО "Град" и "Смерч", начались в Южном военном округе, сообщили журналистам в пресс-службе округа.
    Черноморский флот
    Черноморский флот возобновил подготовку боцманов
    12:55 28.08.2013
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    Первая учебная группа боцманов начала подготовку в Севастополе 5 августа. Курс теоретической подготовки моряки ЧФ проходят на базе военно-морской школы младших специалистов под руководством опытных наставников.
    Пожар
    Более 3,2 тыс военных на Юге России помогут МЧС бороться с пожарами
    12:51 11.05.2013
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    Свыше 3,2 тысячи военнослужащих вошли в состав спасательных команд Южного военного округа (ЮВО) в РФ, созданных для оказания помощи МЧС в борьбе с природными пожарами и техногенными катастрофами.
    Обстрел
    Артиллеристы ЮВО произведут около двух тысяч холостых выстрелов 9 мая
    09:55 29.04.2013
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    Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) в День Победы произведут около двух тысяч холостых выстрелов в шести российских городах и на Украине в Севастополе. Будет задействовано около 80 орудий различных типов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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