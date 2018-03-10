Пресс-служба Южного военного округа России сообщает, что в ближайшее время планируется поступление еще более 40 единиц авиатехники. Вместе с тем, в части ЮВО в Крыму и Ростовской области поступили Су-34 и модернизированные истребители Су-27П.
Первая учебная группа боцманов начала подготовку в Севастополе 5 августа. Курс теоретической подготовки моряки ЧФ проходят на базе военно-морской школы младших специалистов под руководством опытных наставников.
Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) в День Победы произведут около двух тысяч холостых выстрелов в шести российских городах и на Украине в Севастополе. Будет задействовано около 80 орудий различных типов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".