Согласно сообщению компании JLL, объем ввода офисов в 2015 году будет рекордно низким, но на данный момент на рынке офисов Киева продолжается реализация проектов, начатых в предыдущий девелоперский цикл.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.