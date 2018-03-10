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    Интер РАО

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Строительство энергомоста из России в Крым
    "Укринтерэнерго" не намерена платить штраф за отстановку энергоснабжения Крыма
    17:06 30.11.2015
    1723Энергоблокада: Крым без электричества
    Ранее российская сторона направила "Укринтерэнерго" письмо с требованием объяснить причину ограничения поставок электричества в Крым и незамедлительно его возобновить.
    Поврежденная взрывом электроопора в Херсонской области
    "Интер РАО" требует от Украины восстановить энергоснабжение Крыма - СМИ
    18:27 23.11.2015
    4265Энергоблокада: Крым без электричества
    По контракту, украинская сторона обязана обеспечивать "покрытие в полном объеме фактического часового графика потребления" на полуострове. В противном случае Украине грозит штраф.
    Линия электропередач. Архивное фото
    Контракт на поставки электроэнергии из России и в Крым. Справка
    16:05 23.11.2015
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    В понедельник, 23 ноября глава правительства Украины призвал наказать тех, кто заключил контракт с Россией на поставки электроэнергии, в том числе и в Крым. Договор был подписан почти год назад.
    Линии электропередач
    СМИ: Украина начала импортировать энергию по контракту с российской компанией
    09:14 07.08.2015
    191Энергетика Украины в режиме ЧП.
    По словам источника, близкого к Минэнерго Украины, в конце июля глава Минэнерго Украины Владимир Демчишин дал указание оформлять импорт как перетоки по цене 0,08 доллара за кВт.ч.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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