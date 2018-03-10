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    Intel Corporation

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Основатель Intel Эндрю Гроув
    Основатель Intel Эндрю Гроув умер на 80 году жизни
    08:09 22.03.2016
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    Гроув основал корпорацию Intel в 1968 году. Он написал более 40 технических публикаций и стал автором нескольких патентов в области полупроводниковых технологий и устройств.
    Американская технологическая компания Intel
    Intel завершила покупку своего конкурента Altera за $16,7 млрд
    21:50 28.12.2015
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    Как заявил генеральный директор Intel Брайан Кржанич, Altera будет работать как новое подразделение Intel под названием Programmable Solutions Group.
    Молоточек судьи
    Суд ЕС отклонил апелляцию Intel на штраф в размере $1,4 млрд - агентство
    13:17 12.06.2014
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    Европейский суд общей юрисдикции отклонил жалобу американской технологической компании Intel, которая пыталась оспорить решение Еврокомиссии о штрафе в размере 1,44 миллиарда долларов за нарушение антимонопольного законодательства ЕС.
    Работа за компьютером. Клавиатура
    Intel заморозила строительство завода по производству 14-нм чипов
    11:22 15.01.2014
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    Компания Intel заморозила строительство завода по производству 14-нм микропроцессоров в Аризоне, США, из-за снижения мировых продаж персональных компьютеров.
    Intel свернет производство материнских плат под собственным брендом
    11:28 23.01.2013
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    Бизнес Intel по производству материнских плат для настольных компьютеров будет свернут в ближайшие три года, а ресурсы и опыт, накопившийся за 20 лет работы в этой области, перенаправится на развитие продуктов в новом форм-факторе.
    Intel начнет выпуск интегрированных мобильных процессоров в 2013 году
    12:08 11.12.2012
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    Корпорация Intel начнет в 2013 году массовое производство процессоров для мобильных устройств по технологическому процессу 22 нанометра, что должно позволить компании успешнее конкурировать на растущем мобильным рынке..
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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