Европейский суд общей юрисдикции отклонил жалобу американской технологической компании Intel, которая пыталась оспорить решение Еврокомиссии о штрафе в размере 1,44 миллиарда долларов за нарушение антимонопольного законодательства ЕС.
Бизнес Intel по производству материнских плат для настольных компьютеров будет свернут в ближайшие три года, а ресурсы и опыт, накопившийся за 20 лет работы в этой области, перенаправится на развитие продуктов в новом форм-факторе.
Корпорация Intel начнет в 2013 году массовое производство процессоров для мобильных устройств по технологическому процессу 22 нанометра, что должно позволить компании успешнее конкурировать на растущем мобильным рынке..
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.