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    Институт национальной памяти Польши

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Институт национальной памяти Польши
    В Польше сообщили о выдворении из России польского ученого
    01:53 27.11.2017
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    По информации Института национальной памяти Польши, 24 ноября 2017 года Федеральная служба безопасности РФ задержала в Москве доктора наук Генриха Глембоцкого, научного сотрудника Ягеллонского университета.
    Вышка концлагеря Аушвиц-Биркенау. Архивное фото
    Польша возобновляет следствие о преступлениях нацистов в лагере Равенсбрюк
    23:16 21.10.2016
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    О возобновлении следствия, которое было завершено в 1975 году, сообщается на официальном сайте Института национальной памяти (IPN). Материалы, которые имеются в распоряжении института, уже изучает прокурор из отдела IPN в Щецине.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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