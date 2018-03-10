По информации Института национальной памяти Польши, 24 ноября 2017 года Федеральная служба безопасности РФ задержала в Москве доктора наук Генриха Глембоцкого, научного сотрудника Ягеллонского университета.
О возобновлении следствия, которое было завершено в 1975 году, сообщается на официальном сайте Института национальной памяти (IPN). Материалы, которые имеются в распоряжении института, уже изучает прокурор из отдела IPN в Щецине.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".