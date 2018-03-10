Правило о временном удалении, в частности, может быть применено в случаях, когда футболист "прерывает перспективную атаку" в собственной штрафной площади, но при этом есть "явная попытка сыграть в мяч".
Введение видеоповторов призвано помочь судьям с определением спорных моментов, взятия ворот и нарушений правил. Делается все возможное, чтобы одобрить этот эксперимент на ежегодном собрании организации в марте, заявил член IFAB Джонатан Форд.
В УЕФА считают, что это противоречит духу игры. Также Союз европейских футбольных ассоциаций считает, что "обязательная красная карточка является слишком суровым наказанием и имеет смертельный эффект".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".