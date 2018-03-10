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    IFAB

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Футбольный мяч
    В юношеском и любительском футболе введено правило временного удаления
    04:11 04.03.2017
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    Правило о временном удалении, в частности, может быть применено в случаях, когда футболист "прерывает перспективную атаку" в собственной штрафной площади, но при этом есть "явная попытка сыграть в мяч".
    Английская футбольная лига, матч между Лестер Сити и Манчестер Сити
    Использование видеоповторов в футболе может быть опробовано в следующем сезоне
    01:16 08.01.2016
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    Введение видеоповторов призвано помочь судьям с определением спорных моментов, взятия ворот и нарушений правил. Делается все возможное, чтобы одобрить этот эксперимент на ежегодном собрании организации в марте, заявил член IFAB Джонатан Форд.
    Футбольный мяч на ЧМ-2014
    УЕФА не согласен с IFAB в смягчении "тройного наказания" в футболе - СМИ
    04:26 01.03.2015
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    В УЕФА считают, что это противоречит духу игры. Также Союз европейских футбольных ассоциаций считает, что "обязательная красная карточка является слишком суровым наказанием и имеет смертельный эффект".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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