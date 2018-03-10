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    Громадське телебачення

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Президент Украины Петр Порошенко
    Журналистские стандарты и скандал с Порошенко. Реакция соцсетей
    13:01 05.04.2016
    1690"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Редакционный совет "Громадського ТВ" проверит расследование программы "Следствие.Инфо" про оффшоры президента Петра Порошенко на качество. В соцсетях такой контроль стандартов вызвал особое внимание. Что же пишут об этом сами украинцы?
    Петр Порошенко
    Деньги живые, траст "слепой". СМИ: Оффшорная политика Порошенко
    14:00 04.04.2016
    1345"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Скандал с оффшорами Порошенко и его "продажей" фабрики Roshen стал достоянием общественности в понедельник благодаря расследованию журналистов, базирующемуся на материалах International Consortium of Investigative Journalists и Organized Crime and Corruption Reporting Project.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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