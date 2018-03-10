Редакционный совет "Громадського ТВ" проверит расследование программы "Следствие.Инфо" про оффшоры президента Петра Порошенко на качество. В соцсетях такой контроль стандартов вызвал особое внимание. Что же пишут об этом сами украинцы?
Скандал с оффшорами Порошенко и его "продажей" фабрики Roshen стал достоянием общественности в понедельник благодаря расследованию журналистов, базирующемуся на материалах International Consortium of Investigative Journalists и Organized Crime and Corruption Reporting Project.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".