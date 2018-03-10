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    Horizon Capital

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Рукопожатие. Архивное фото
    Компания, где работала Яресько, сообщила о покупке доли в Rozetka.ua
    13:52 15.07.2015
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    Согласно информации, финансирование транзакции осуществляется за счет средств Emerging Europe Growth Fund II (EEGF II), который находится под управлением Horizon Capital.
    Министр финансов Украини Наталия Яресько. Архивное фото
    Яресько заявила, что больше не причастна к компании Horizon Capital
    10:55 15.05.2015
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    Наталья Яресько, глава Минфина, подтвердила, что больше не имеет отношения к инвестиционной компании Horizon Capital.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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