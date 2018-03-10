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    Henkel

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Евро
    Конфликт в Украине обойдется Henkel в 100 млн евро
    14:52 13.04.2015
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    В рамках плана на 2015 год компания, в частности, рассчитывает, что органический рост продаж составит 3-5%, скорректированная маржа показателя EBIT увеличится примерно на 16%.
    Henkel не планирует покидать рынки Украины и РФ, заявил глава компании
    14:06 04.04.2014
    9Отношения Украины и России
    Henkel AG, один из ведущих мировых производителей в области бытовой и индустриальной химии, не собирается покидать рынки России и Украины из-за политической ситуации в связи с присоединением Крыма к РФ.
    Освежитель для унитазов в цветах флага Украины
    Henkel сняла с продажи освежитель для унитазов в цветах флага Украины
    18:51 14.08.2013
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    Немецкая компания Henkel прекратила выпуск освежителя воздуха для унитаза, дизайн которого вызвал негодование у жителей Украины
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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