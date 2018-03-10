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    Государственная ветеринарная служба Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Украина получила разрешения на экспорт говядины и баранины в ОАЭ
    12:29 29.02.2016
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    Сообщается, что Украина и ОАЭ подписали ветеринарные сертификаты на экспорт говядины и мяса овец, что является подтверждением права экспорта Украины указанной продукции на этот рынок.
    Свиньи
    Госветслужба зафиксировала две вспышки АЧС в Полтавской области
    15:52 12.02.2016
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    Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба сообщила, что расследование показало вопиющий факт игнорирования ветеринарного законодательства в отношении комплектации поголовья.
    Продукты питания в украинском супермаркете. Архивное фото
    СБУ и Госветфитослужба заблокировали поставку из России продуктов питания
    17:40 26.11.2015
    1094ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Спецслужба отмечает, что в Украину не была ввезена партия молочной, рыбной и мясной продукции из РФ. Госветфитослужбой Украины вынесено официальное предостережение компетентным органам Российской Федерации.
    Птицефабрика. Архивное фото
    Украина запретила импорт мяса птицы из Британии, Нидерландов и Германии
    16:37 19.11.2014
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    В Великобритании, Нидерландах и Германии регистрируются случаи высокопатогенного гриппа птицы с высокой смертностью и риском заражения людей, сообщает ветслужба Украины.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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