Пожар в библиотеке ИНИОН в Москве произошел в пятницу вечером. По последним данным, площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. В горящем здании обрушилась кровля на площади в 1 тысячу квадратных метров.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.