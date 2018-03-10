Согласно оперативному сообщению главного управления Госпродпротребслужбы, в Днепропетровской области отравление фальсифицированным алкоголем зарегистрировано у восьми жителей села Катещино Томаковского района, один человек умер.
Сообщается, что по состоянию на 15.00 27 сентября среди жителей Харьковской области зарегистрировано 53 случая отравлений алкогольными напитками (вероятно суррогат), из общего числа пострадавших 23 человека умерли.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.