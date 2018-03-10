При новых правилах финансово-бюджетных отношений с центром в 2018 году бюджет Сум потеряет больше 170 млн грн. Эти деньги могли бы быть направлены на развитие города, но пойдут на обеспечение обязательств, которые государство перекладывает сверху вниз.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.