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При новых правилах финансово-бюджетных отношений с центром в 2018 году бюджет Сум потеряет больше 170 млн грн. Эти деньги могли бы быть направлены на развитие города, но пойдут на обеспечение обязательств, которые государство перекладывает сверху вниз.