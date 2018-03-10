Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index потерял 1,5%, гонконгский индекс Hang Seng вскоре после открытия торгов опустился на 0,54%, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index снизился на 1,52%.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.