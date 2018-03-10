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    Гильдия режиссеров США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Режиссеры Энг Ли и Гильермо Дель Торо
    Назван обладатель главной премии Гильдии режиссеров США
    13:45 04.02.2018
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    Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо получил награду за фильм о глухонемой уборщице, работающей в секретной лаборатории. Он впервые в своей карьере был выдвинут номинантом на премию.
    Лого Гильдии режиссеров США
    Названы номинанты на премию DGA за документалистику и сериалы
    04:36 12.01.2017
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    За достижения в комедийном сериале отмечены режиссер сериала "Атланта" Дональд Гловер, Алек Берг и Майк Джадж за "Кремниевую долину" и Беки Мартин и Дэйл Стерн за "Вице-президента".
    Алехандро Гонсалес Иньярриту
    Фильм "Выживший" получил награду Гильдии режиссеров США
    19:43 07.02.2016
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    Иньярриту завоевал приз за выдающиеся достижения в режиссуре художественного фильма за ленту "Выживший". Он стал первым режиссером, получившим награду второй год подряд. В прошлом году победу режиссеру принес фильм "Бердмен".
    Фото Эдварда Сноудена
    Режиссер фильма о Сноудене получила приз гильдии режиссеров США
    09:14 08.02.2015
    72Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Американская гильдия режиссеров назвала Лору Пойтрас лучшим режиссером-документалистом 2014 года. Приз Лора Пойтрас получила за ленту "Citizenfour ("Гражданин 4").
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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