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    Генеральный штаб Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Министерство обороны Украины
    Генштаб созывает брифинг относительно задержания военных из РФ на Донбассе
    14:27 18.05.2015
    638
    Как сообщили в Генеральном штабе, по окончанию брифинга можно будет пообщаться с задержанными военнослужащими Вооруженных Сил РФ.
    Виктор Муженко. Архивное фото
    Муженко обсудит в Брюсселе предоставление странами НАТО помощи ВСУ
    10:10 14.05.2015
    247НАТО: надо или не надо?
    Исполняющий обязанности спикера Генштаба Украины Владислав Селезнев сообщил, что у Виктора Муженко на следующей неделе будет коммуникация на уровне начальников Генеральных штабов стран-членов Североатлантического альянса.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    В плену у ополченцев находятся 195 силовиков - Генштаб
    10:29 04.03.2015
    573Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Официальный представитель Генерального штаба Украины Владислав Селезнев добавил, что судьба 340 военнослужащих в настоящее время устанавливается.
    Украинские военные в Благодатном близ Дебальцево
    Во время выхода из Дебальцево погибли 19 военных, 12 пропали - Генштаб
    10:05 04.03.2015
    1134Дебальцевский котел
    Официальный представитель Генштаба Владислав Селезнев сообщил, что во время плановой операции по выводу военных более 130 силовиков получили ранения.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    В плену остается 201 военный - Генштаб
    16:18 02.03.2015
    258Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Исполняющий обязанности спикера Генерального штаба Владислав Селезнев сообщил, что в настоящее время потери бронетехники оцениваются в 968 единиц.
    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    Генштаб: Украина получает из-за рубежа только нелетальное оружие
    14:36 27.02.2015
    710Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Исполняющий обязанности официального представителя генштаба Владислав Селезнев заявил, что Украина получает радарные комплексы и противоминные комплексы.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    В районе Дебальцево в плен попали 110 силовиков - Генштаб
    13:39 20.02.2015
    1392Дебальцевский котел
    Представитель Генштаба Украины Владислав Селезнев уточнил, что такие цифры известны по состоянию на 12.00 пятницы, несмотря на то, что ранее в Минобороны заявляли о 90 пленных.
    Батальон Донбасс
    Генштаб опроверг информацию о создании штаба добровольческих формирований
    10:51 20.02.2015
    585Украина: между миром и войной
    Владислав Селезнев напомнил, что все воинские части и подразделения вооруженных сил Украины, находящиеся в зоне проведения спецоперации, подчиняются исключительно генштабу ВСУ.
    Семен Семенченко. Архивное фото
    Семенченко инициирует смену руководства Генштаба
    06:50 19.02.2015
    1439После 15 февраля - мир или война
    Он также сообщил о формировании новой структуры, которая поможет добровольческим объединением в координации усилий, в частности, для обмена разведданными, разработки планов совместных военных операций и другое.
    Украинские военные близ Дебальцево
    Ситуация в районе Дебальцево "динамичная, но управляемая" - Генштаб
    11:31 16.02.2015
    1005Дебальцевский котел
    Владислав Селезнев рассказал, что командование находится на прямой связи с личным составом, который несет службу на опорных пунктах вокруг Дебальцево.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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