На данный момент детали трехлетнего контракта по объемам прокачки газа и ее стоимости белорусская сторона не уточняет. Ожидается, что общий объем транзита газа из РФ по итогам 2014 года составит около 44,7 миллиарда кубометров.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.