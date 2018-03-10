Трагедия, разыгравшаяся в пгт Кривое Озеро Николаевской области, в результате которой при задержании полицией погиб местный житель, вновь напомнила о печально известной Врадиевке, которая находится в той же Николаевской области.
Как сообщается, на АЗС ворвались двое неизвестных в возрасте примерно до 30 лет в масках. Они пригрозили работнику заведения применением оружия и забрали из кассы выручку за несколько дней - около 50 тысяч гривен.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.