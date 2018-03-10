наверх
10.03.201819:15
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    ГУ НП в Николаевской области

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Луди напали на задержанных в Кривом Озере полицейских
    Смерть при задержании и попытка самосуда в Николаевской области 
    20:33 24.08.2016
    1841Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Трагедия, разыгравшаяся в пгт Кривое Озеро Николаевской области, в результате которой при задержании полицией погиб местный житель, вновь напомнила о печально известной Врадиевке, которая находится в той же Николаевской области.
    Работа украинских полицейских. Архивное фото
    В Николаевской области во двор главы РГА бросили "коктейль Молотова"
    18:13 13.03.2016
    463Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Согласно информации отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, правоохранители изъяли остатки пластиковой бутылки с веществом и направили на экспертизу.
    Полиция Украины. Архивное фото
    В Николаеве двое в масках ограбили АЗС
    16:03 29.11.2015
    199Рост преступности в Украине
    Как сообщается, на АЗС ворвались двое неизвестных в возрасте примерно до 30 лет в масках. Они пригрозили работнику заведения применением оружия и забрали из кассы выручку за несколько дней - около 50 тысяч гривен.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Все теги