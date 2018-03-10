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    ГУ НП в Донецкой области

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Полиция отчиталась о праздновании Дня Победы в Донецкой области
    04:58 10.05.2017
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    В главке сообщили, что полиция Донецкой области обеспечила безопасность во время торжественных мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне
    Конфликт на блокпосту в Константиновке Донецкой области. Видео
    "Лавры" Парасюка не дают покоя. Конфликт на блокпосту в Константиновке 
    01:45 16.03.2017
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    По данным полиции, на блокпосту возле Константиновки для проверки была остановлена ​​автоколонна, которая двигалась со стороны Покровска в составе порядка 50 человек во главе с народным депутатом Тарасом Пастухом ("Самопомич").
    Оружие, изъятое у участников блокады в Донбассе
    Участникам блокады в Донецкой области обещали 400 грн в день - полиция
    01:58 14.03.2017
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    По словам одного из задержанных, ранее судимого жителя Житомирской области, организаторы блокады "обеспечили деньгами и обещали плату за три недели дежурства на "редуте".
    Взрывное устройство водоеме в Славянске. Видео
    Рыбак выловил взрывное устройство под мостом в Славянске 
    22:24 21.08.2016
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    Полицейские тщательно обследовали все опоры моста и прилегающую территорию, других взрывоопасных предметов не обнаружено. Ранее в этой местности располагался блокпост самопровозглашенной ДНР.
    Автомобили патрульной службы полиции
    В Краматорске и Славянске в субботу стартует патрульная полиция
    10:22 14.05.2016
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    Согласно информации, в Краматорске торжественная церемония принятия присяги полицейскими и запуск патрульной полиции состоится при участии высшего руководства страны, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и главы Национальной полиции Хатии Деканоидзе.
    Новый отряд полиции в Авдеевке
    Новый отряд полиции в прифронтовой Авдеевке 
    04:22 30.03.2016
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    Во вторник на ротацию прибыл третий сводный отряд, который будет обеспечивать публичную безопасность в течение следующих двух недель. Новую группу инструктировал лично начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
    Голосование в Красноармейске
    На выборах в Мариуполе и Красноармейске зарегистрировано 64 сообщения о нарушениях
    21:49 29.11.2015
    98Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    В Мариуполе поступило 59 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства, от жителей Красноармейска - пять обращений. Большинство из них - незначительные и связаны с нарушением процесса голосования и предвыборной агитацией.
    Выборы в Мариуполе 29 ноября
    Полиция Мариуполя зарегистрировала 46 сообщений о нарушениях на выборах
    18:28 29.11.2015
    75Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    Согласно информации, которую озвучил начальник полиции Мариуполя Николай Побойный, сейчас ситуация в городе контролируемая, нарушений общественного порядка не допущено.
    В Мариуполе на время выборов на службу заступили усиленные наряды полиции
    Усиленные наряды полиции в Мариуполе во время выборов 
    10:22 28.11.2015
    592Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    В Мариуполе на службу по охране общественного порядка во время выборов заступили усиленные наряды полиции. Правоохранители контролируют все въезды-выезды в город, на улицах работают группы быстрого реагирования.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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