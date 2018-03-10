По данным полиции, на блокпосту возле Константиновки для проверки была остановлена автоколонна, которая двигалась со стороны Покровска в составе порядка 50 человек во главе с народным депутатом Тарасом Пастухом ("Самопомич").
Согласно информации, в Краматорске торжественная церемония принятия присяги полицейскими и запуск патрульной полиции состоится при участии высшего руководства страны, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и главы Национальной полиции Хатии Деканоидзе.
Во вторник на ротацию прибыл третий сводный отряд, который будет обеспечивать публичную безопасность в течение следующих двух недель. Новую группу инструктировал лично начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
В Мариуполе поступило 59 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства, от жителей Красноармейска - пять обращений. Большинство из них - незначительные и связаны с нарушением процесса голосования и предвыборной агитацией.
В Мариуполе на службу по охране общественного порядка во время выборов заступили усиленные наряды полиции. Правоохранители контролируют все въезды-выезды в город, на улицах работают группы быстрого реагирования.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".