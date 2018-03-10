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    ГУ МВД в Черкасской области

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    В Черкассах взорвался элитный внедорожник
    В Черкассах взорвался элитный внедорожник 
    22:27 18.07.2015
    426Криминализация украинского общества.
    Как сообщило в субботу главное управление МВД Украины в Черкасской области, в Черкассах взорвалась машина. Пострадал один человек, милиция квалифицировала взрыв как покушение на убийство.
    Взрыв автомобиля в Черкассах
    В Черкассах взорвалась машина, есть раненый - МВД
    15:53 18.07.2015
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    Согласно информации, правоохранители квалифицировали взрыв как покушение на убийство. Информацию о взрыве автомобиля в управление МВД сообщили местные жители. Сумма убытков и причина взрыва устанавливается.
    Пистолет
    В Черкассах мужчина дважды выстрелил в женщину и застрелился сам
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    Как сообщается, между потерпевшей и неизвестным мужчиной возникла словесная перепалка, в ходе которой злоумышленник достал из кармана револьвер и дважды выстрелил в женщину.
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    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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