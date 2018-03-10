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    ГУ МВД Украины во Львовской области

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Взрыв во дворе дома Андрея
    Во двор дома мэра Львова Садового бросили гранату
    00:57 30.10.2015
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    Работники милиции, которые осуществляют охрану территории у дома мэра Львова, задержали мужчину, который бросил гранату. В результате взрыва никто не пострадал.
    Взрыв на улице Юрия Липы во Львове
    Взрывы во Львове квалифицированы как теракт - МВД
    12:39 14.07.2015
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    Главное управление МВД Украины во Львовской области сообщило, что по фактам взрывов во Львове открыто уголовное производство по части первой статьи 258 (террористический акт) УК Украины.
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    Массовое отравление детей произошло на базе отдыха во Львовской области
    13:12 01.07.2015
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    В ночь на среду в Сколевскую районную больницу с отравлением поступил 21 человек, сообщило областное управление МВД Украины. Среди потерпевших - 19 детей в возрасте от 11 до 17 лет и две женщины.
    На месте взрыва во Львове
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    03:45 26.06.2015
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    Правоохранители проводят мероприятия по установлению личности анонима, который совершил заведомо ложное сообщение о заминировании Госавтоинспекции города.
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    19:15 09.03.2018
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    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    01:29 10.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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