Конфликт произошел после окончания выездного заседания комитета ВР по вопросам предотвращения противодействия коррупции. После споров между оппонентами произошла потасовка. В конфликт вынуждены были вмешаться правоохранители.
Из минометов были обстреляны территория Луганской ТЭС и береговая насосная станция в г. Счастье. Ранения получили два местных жителя, поврежден учебный корпус Луганской ТЭС и неработающий трансформатор, сообщает пресс-служба МВД Украины по Луганской области.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".