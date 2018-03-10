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    ГУ МВД Украины в Луганской области

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Разрушения и остатки разорвавшихся боеприпасов в Сватово после пожара в арсенале
    В Сватово погибли военный и местная жительница - МВД
    14:06 30.10.2015
    646Взрывы и пожар на складах боеприпасов в Сватово
    Управление МВД Украины в Луганской области сообщило последние данные о погибших и пострадавших при взрывах на складах боеприпасов.
    Разрушения и остатки разорвавшихся боеприпасов в Сватово после пожара в арсенале
    Разрушения и остатки разорвавшихся боеприпасов в Сватово 
    12:58 30.10.2015
    621Взрывы и пожар на складах боеприпасов в Сватово
    Город Сватово в Луганской области попал под удар реактивных снарядов, которые взлетели и разорвались после пожара в военном арсенале. Из населенного пункта уже выехали около пяти тысяч человек.
    Последствия взрывов и пожара на складах боеприпасов в Сватово Луганской области
    Въезд в Сватово перекрыт, чтобы не допустить мародерства - начальник УВД
    12:29 30.10.2015
    620Взрывы и пожар на складах боеприпасов в Сватово
    По словам Юрия Покиньбороды, милиция помогают эвакуировать жителей и патрулируют город. На данный момент взрывы на складах боеприпасов стихли, продолжаются одиночные взрывы снарядов.
    Парасюк и Науменко. Видео
    Нардеп Парасюк набросился на главу луганской милиции 
    03:38 27.09.2015
    1398"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Конфликт произошел после окончания выездного заседания комитета ВР по вопросам предотвращения противодействия коррупции. После споров между оппонентами произошла потасовка. В конфликт вынуждены были вмешаться правоохранители.
    Село Катериновка Попаснянского района Луганской области
    В Луганской области на линии столкновения подросток получил ранение - МВД
    19:02 06.07.2015
    102Переговоры по Донбассу
    По предварительной информации стрелял снайпер, парень получил сквозное огнестрельное ранение нижней части правой голени, ообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Луганской области.
    Луганская ТЭС. Архивное фото
    МВД сообщило о ранении двух человек при обстреле в Луганской области
    11:18 05.07.2015
    167Переговоры по Донбассу
    Из минометов были обстреляны территория Луганской ТЭС и береговая насосная станция в г. Счастье. Ранения получили два местных жителя, поврежден учебный корпус Луганской ТЭС и неработающий трансформатор, сообщает пресс-служба МВД Украины по Луганской области.
    Луганская область - очередь на пропускном пункте Изварино в РФ
    Система пропусков в зоне АТО. Из Луганска в Украину через Россию
    16:58 11.02.2015
    9819Боевые действия на Донбассе
    Когда в начале января с украинской территории отменили автобусные рейсы в ЛНР и ДНР и затем ввели систему пропусков для передвижения по зоне АТО, многие заговорили о блокаде.
    Ополченец на Востоке. Архивное фото
    Ополченцы в Луганской области сегодня обстреливали позиции ВСУ - ГУМВД
    21:23 25.10.2014
    348Донбасс. Попытки наладить мир
    Ополченцы обстреляли из артиллерии три опорных пункта Вооруженных сил Украины, которые расположены возле пгт Станица Луганская.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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