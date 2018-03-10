Взрыв прогремел около 9:00 в четверг в Днепровском районе Киева, погиб мужчина, сообщает пресс-служба столичной милиции. Информация о погибшем и пострадавшем "в результате взрыва неустановленного предмета" поступила в правоохранительные органы от врача.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.