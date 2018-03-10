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Правительство Арсения Яценюка на грани отставки и за гранью доверия народа. Экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться, рост тарифов грозит взрывом, АТО затянулась и требует новых жертв и наконец самого премьера обвинили в многомиллиардной коррупции...