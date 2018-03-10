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    Фронт перемен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Арсений Яценюк: враг народа номер один
    13:51 07.04.2015
    10349Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    Правительство Арсения Яценюка на грани отставки и за гранью доверия народа. Экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться, рост тарифов грозит взрывом, АТО затянулась и требует новых жертв и наконец самого премьера обвинили в многомиллиардной коррупции...
    Митинг оппозиции, посвященный объединению трех партий
    Объединение "Батькивщины" с двумя оппозиционными партиями 
    18:01 15.06.2013
    19
    Три украинские оппозиционные партии - "Батькивщина", лидером которой является заключенная экс-премьер Юлия Тимошенко, "Фронт змин" Арсения Яценюка и "Реформы и порядок" Сергея Соболева, объединились в одну политическую силу.
    Объединительный съезд оппозиции
    Партия "Батькивщина" объединилась с двумя другими партиями
    12:54 15.06.2013
    14
    Три оппозиционные партии "Батькивщина", "Фронт змин" и "Реформы и порядок" объединились в одну политическую силу. Такое решение было единогласно принято на торжественном объединительном съезде оппозиции в субботу.
    Александр Турчинов
    "Батькивщина" решила объединиться с двумя другими партиями
    20:50 14.06.2013
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    Партии "Батькивщина", "Фронт змин" и "Реформы и порядок" Сергея Соболева решили объединиться в одну политическую силу, сообщил Александр Турчинов.
    Бывший председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк
    Партия "Фронт змин" решила объединиться с "Батькивщиной"
    19:02 14.06.2013
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    Съезд оппозиционной партии "Фронт змин" в пятницу единогласно принял решение об объединении с партией "Батькивщина" путем ликвидации и вступления членов партии в "Батькивщину".
    "Фронт змин" заявляет о нападении на дом главы Донецкой ячейки
    14:30 10.06.2013
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    Неизвестные совершили нападение на дом председателя Донецкой областной организации "Фронт змин" Александра Ярошенко в Мариуполе в ночь на понедельник.
    Бывший председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк
    "Батькивщина" и "Фронт змин" планируют объединение
    14:48 22.05.2013
    41
    Арсений Яценюк заявил, что в ближайшее время будет объявлено об объединении его партии "Фронт змин" и партии "Батькивщина".
    Газ
    "Фронт змин" оспаривает решение о разделе продукции с Shell
    17:21 25.01.2013
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    Донецкая облорганизация партии "Фронт змин" оспаривает решение облсовета от 16 января о согласовании проекта соглашения о разделе углеводородов, которые намерена добывать компания Shell в границах участка Юзовский.
    Митинг против фальсификации на выборах в Верховную Раду Украины
    Оппозиция через суд потребует подведения итогов в "проблемных" округах
    12:42 07.11.2012
    15Результаты выборов в Верховную Раду Украины
    Украинская оппозиция будет через суд добиваться отмены постановления ЦИК о невозможности установления результатов парламентских выборов в пяти избирательных округах и требовать от комиссии подвести итоги голосования.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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