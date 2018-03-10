Правительство Арсения Яценюка на грани отставки и за гранью доверия народа. Экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться, рост тарифов грозит взрывом, АТО затянулась и требует новых жертв и наконец самого премьера обвинили в многомиллиардной коррупции...
Три украинские оппозиционные партии - "Батькивщина", лидером которой является заключенная экс-премьер Юлия Тимошенко, "Фронт змин" Арсения Яценюка и "Реформы и порядок" Сергея Соболева, объединились в одну политическую силу.
Три оппозиционные партии "Батькивщина", "Фронт змин" и "Реформы и порядок" объединились в одну политическую силу. Такое решение было единогласно принято на торжественном объединительном съезде оппозиции в субботу.
Донецкая облорганизация партии "Фронт змин" оспаривает решение облсовета от 16 января о согласовании проекта соглашения о разделе углеводородов, которые намерена добывать компания Shell в границах участка Юзовский.
Украинская оппозиция будет через суд добиваться отмены постановления ЦИК о невозможности установления результатов парламентских выборов в пяти избирательных округах и требовать от комиссии подвести итоги голосования.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".