Минфин РФ не исключает, что покупка еврооблигаций Украины из средств Фонда национального благосостояния может потребовать дополнительных решений, сообщил агентству "Прайм" замглавы ведомства Сергей Сторчак.
Правительство РФ изменило правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния, получив право делать исключения для вложений в отдельные ценные бумаги, сообщил журналистам замглавы Минфина Сергей Сторчак.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".