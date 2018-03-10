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    Фонд национального благосостояния России

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Экономика
    Покупка евробондов Украины может потребовать дополнительных решений
    11:16 24.12.2013
    4
    Минфин РФ не исключает, что покупка еврооблигаций Украины из средств Фонда национального благосостояния может потребовать дополнительных решений, сообщил агентству "Прайм" замглавы ведомства Сергей Сторчак.
    Министр финансов РФ Антон Силуанов
    Не более 10% ФНБ можно будет вложить в рисковые бумаги - Силуанов
    11:41 23.12.2013
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    Правительство РФ сможет инвестировать не более 10% Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ценные бумаги с более высоким риском, чем предусмотрено инвестдекларацией фонда.
    Экономика
    Правительство РФ сможет купить евробонды Украины
    10:39 20.12.2013
    7
    Правительство РФ изменило правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния, получив право делать исключения для вложений в отдельные ценные бумаги, сообщил журналистам замглавы Минфина Сергей Сторчак.
    Министр финансов РФ Антон Силуанов
    РФ купит евробонды Украины на $15 млрд в 2013 и 2014 годах
    17:44 17.12.2013
    16Встреча Януковича и Путина в Москве
    Россия разместит 15 миллиардов долларов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в суверенные еврооблигации Украины в 2013 и 2014 годах, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
    Владимир Путин и Виктор Янукович
    Россия инвестирует в Украину $15 млрд
    17:29 17.12.2013
    13Встреча Януковича и Путина в Москве
    Правительство РФ решило разместить в украинских ценных бумагах часть резервов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) объемом 15 миллиардов долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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