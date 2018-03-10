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    Фидобанк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Национальный банк Украины
    Нацбанк решил ликвидировать очередной банк
    17:12 19.07.2016
    413Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    Решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Фидобанк" было принято 18 июля. Вследствие оттока средств у банка начались проблемы с выполнением обязательств перед клиентами.
    Здание Фидобанка в Киеве
    "Фидобанк" признан неплатежеспособным, введена временная администрация
    16:40 20.05.2016
    1194Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    Как сообщает Фонд гарантирования вкладов, решение о временной администрации принято на основании постановления Национального банка Украины от 20 мая об отнесении "Фидобанка" к категории неплатежеспособных.
    Фидобанк
    Очередной банк на грани: "Фидобанк" столкнулся с серьезными проблемами
    15:40 18.05.2016
    1936Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    В "Фидобанке" проблемы подтвердили, объяснив их разрывом ликвидности, из-за чего на данный момент финучреждение испытывает трудности со своевременным исполнением операций клиентов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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