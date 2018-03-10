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    Федеральная разведывательная служба Германии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Флаг Германии
    СМИ: спецслужбы ФРГ знали о слежке со стороны США еще в 2005 году
    07:25 01.12.2014
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    Согласно докладу немецкой службы внешней разведки, еще в 2005 году на экспертизу спецслужбы попал высокотехнологичный прибор видеонаблюдения американского производства, который мог использоваться разведкой США.
    Расследование авиакатастрофы Boeing 777
    Boeing-777 над Донбассом был взорван изнутри - версия
    17:45 31.10.2014
    8232Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Журнал Der Spiegel продолжает оставаться ньюсмейкером новостей о расследовании катастрофы малазийского Boeing-777 17 июля.
    Ополченец на месте крушения Boeing 777. Архивное фото
    Докладу разведслужбы Германии по Boeing не стоит доверять - эксперт
    22:22 20.10.2014
    194Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    История немецкой разведки "тесно связана с разведкой США", "с политической точки зрения вполне предсказуемо", что BND придерживается той же линии, считает английский эксперт в области права Александр Меркурис.
    Эксперты работают на месте крушения Boeing 777
    Росавиации непонятны выводы разведки ФРГ по крушению Boeing в Украине
    19:25 20.10.2014
    274Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Немецкие СМИ сообщили, что ответственность за крушение самолета несут ополченцы, применившие захваченный на одной из украинских баз зенитно-ракетный комплекс "Бук".
    На месте крушения Boeing 777
    Киев сфальсифицировал снимки по катастрофе Boeing - разведслужба ФРГ
    16:35 19.10.2014
    24823Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    "BND пришла к однозначным выводам: украинские снимки были сфальсифицированы, сообщил Шиндлер, это можно определить по деталям...", - пишет журнал Spiegel.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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