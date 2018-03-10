Согласно докладу немецкой службы внешней разведки, еще в 2005 году на экспертизу спецслужбы попал высокотехнологичный прибор видеонаблюдения американского производства, который мог использоваться разведкой США.
История немецкой разведки "тесно связана с разведкой США", "с политической точки зрения вполне предсказуемо", что BND придерживается той же линии, считает английский эксперт в области права Александр Меркурис.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".