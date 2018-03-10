Налоговые органы Крыма и Севастополя, перейдя в российскую юрисдикцию, лишились ряда полномочий, включая право на ношение оружия, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Федеральной налоговой службы России Дмитрий Григоренко.
Федеральная налоговая служба России завершила локализацию налоговых органов Крыма, обеспечив их полную независимость от данных, которые хранятся на серверах в Киеве, сообщил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Дмитрий Григоренко.
Более 50 тысяч предпринимателей в Крыму должны пройти процедуру перерегистрации в связи с присоединением региона к РФ, сообщил замглавы российской Федеральной налоговой службы Дмитрий Григоренко газете "Коммерсант".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".