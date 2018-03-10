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    Федеральная налоговая служба РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Российский налоговый саммит
    ФНС РФ: налоговики Крыма лишились полномочий силовиков
    09:39 06.05.2014
    51Присоединение Крыма к РФ
    Налоговые органы Крыма и Севастополя, перейдя в российскую юрисдикцию, лишились ряда полномочий, включая право на ношение оружия, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Федеральной налоговой службы России Дмитрий Григоренко.
    Налоговый кодекс Российской Федерации
    ФНС РФ: налоговые органы Крыма не зависят от серверов Киева
    09:23 06.05.2014
    74Присоединение Крыма к РФ
    Федеральная налоговая служба России завершила локализацию налоговых органов Крыма, обеспечив их полную независимость от данных, которые хранятся на серверах в Киеве, сообщил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Дмитрий Григоренко.
    Подписание документов
    ФНС РФ начала регистрировать новый бизнес в Крыму
    13:00 03.04.2014
    9Присоединение Крыма к РФ
    Территориальные органы Федеральной налоговой службы России начали регистрировать на территории Крыма и Севастополя новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
    Здание управления Федеральной налоговой службы России
    ФНС РФ: более 50 тысяч предпринимателей перерегистрируются в Крыму
    08:24 02.04.2014
    43Инициатива России об использовании своих войск на территории Украины
    Более 50 тысяч предпринимателей в Крыму должны пройти процедуру перерегистрации в связи с присоединением региона к РФ, сообщил замглавы российской Федеральной налоговой службы Дмитрий Григоренко газете "Коммерсант".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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