ОАО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, "дочка" РЖД ) во втором квартале 2013 года получит 1,4 тысячи цистерн для нефтепродуктов. По итогам открытых конкурсов в апреле - мае 2013 года будут поставлены 1,2 тысячи цистерн.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.