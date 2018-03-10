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    Федеральная антимонопольная служба РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Федеральная антимонопольная служба России
    Российский чиновник найден мертвым в Крыму
    09:35 08.11.2017
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    Глава крымского управления Федеральной антимонопольной службы найден мертвым у себя дома. Правоохранители вскоре озвучат подробности происшествия.
    Apple. Архивное фото
    В России возбуждено дело против компании Apple
    21:12 08.08.2016
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    Федеральная антимонопольная служба усматривает признаки координации ценообразования на территории РФ у реселлеров iPhone, что стало причиной установления одинаковых розничных цен на эти смартфоны.
    Нефтепровод
    Украинский нефтепровод продают и уводят от судебных исков — эксперт
    10:25 20.08.2015
    440
    Российская компания "Транснефть" нашла покупателя на украинский нефтепродуктопровод. Предложение заинтересовало компанию, принадлежащую гражданину Германии Анатолию Шеферу. О продаже нефтепровода рассказал эксперт по вопросам энергетики Леонид Униговский.
    Хлеб
    Крупнейшие ритейлеры России заморозили цены на социально значимые товары
    16:45 25.02.2015
    191
    Инициативу поддержали такие члены ассоциации как "Магнит", Х5 Retail Group, "Ашан", "Дикси", Metro Cash&Carry, "Лента", "Окей", "Глобус", "Билла", "Зельгрос", "Вестер", "Утконос".
    Здание ФАС России
    В ГД просят ФАС проверить ценообразование на социально значимые продукты
    08:14 22.11.2014
    49
    В Госдуму РФ поступают обращения граждан о резком повышении розничных цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе на муку пшеничную, макаронные изделия, рисовую и гречневую крупы, сообщают в комитете по аграрным вопросам.
    Хлеб
    ФАС РФ изучит ситуацию с ценами на хлеб в Крыму
    11:16 13.05.2014
    30Присоединение Крыма к РФ
    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проведет детальный анализ ценовой ситуации на рынке хлеба в Крыму, говорится в пресс-релизе ведомства.
    Игорь Артемьев
    Глава ФАС: закон о ФКС следует распространить на Крым только с 2016 г
    15:30 23.04.2014
    10Присоединение Крыма к РФ
    Федеральная антимонопольная служба России считает целесообразным распространить на Крым закон о контрактной системе в сфере закупок для госнужд самое раннее с 2016 года.
    Социальная сеть ВКонтакте
    ФАС России разрешила Mail.Ru контролировать деятельность "ВКонтакте"
    09:01 04.04.2014
    6
    Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство Mail.ru Group Limited о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления деятельности ООО "В контакте".
    Здание ФАС России
    ФАС создала отделения в Крыму и назначила и.о. их руководителей
    18:54 02.04.2014
    67Присоединение Крыма к РФ
    Исполняющим обязанности начальника Крымского УФАС России назначен Владимир Беляев. Ранее он занимал должность председателя территориального отделения Антимонопольного комитета Украины в Крыму.
    Здание ФАС России
    ФАС РФ оштрафовала компанию, разместившую рекламу водки Nemiroff в ТРК
    17:20 25.03.2014
    47Отношения Украины и России
    Федеральная антимонопольная служба России наложит штраф на компанию "Элли", разместившую рекламу водки Nemiroff в холле торгово-развлекательного комплекса "Атриум" в Москве.
    Пленарное заседание Госдумы РФ
    ФАС РФ при создании отделений в Крыму будет привлекать местные кадры
    11:03 19.03.2014
    19Присоединение Крыма к РФ
    Решение о создании в Крыму территориальных отделений Федеральной антимонопольной службы РФ еще не принято; при их создании будет использован местный кадровый потенциал, сообщил журналистам в среду глава ФАС Игорь Артемьев.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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