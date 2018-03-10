Российская компания "Транснефть" нашла покупателя на украинский нефтепродуктопровод. Предложение заинтересовало компанию, принадлежащую гражданину Германии Анатолию Шеферу. О продаже нефтепровода рассказал эксперт по вопросам энергетики Леонид Униговский.
В Госдуму РФ поступают обращения граждан о резком повышении розничных цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе на муку пшеничную, макаронные изделия, рисовую и гречневую крупы, сообщают в комитете по аграрным вопросам.
Решение о создании в Крыму территориальных отделений Федеральной антимонопольной службы РФ еще не принято; при их создании будет использован местный кадровый потенциал, сообщил журналистам в среду глава ФАС Игорь Артемьев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".