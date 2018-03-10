Как сообщил вице-президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко, в течение предыдущего месяца был определен предварительный регламент турнира. Первая игра состоится в субботу, 22 апреля 2017 года между Украиной и Венгрией.
Согласно принятому решению, плей-офф стартует 15 марта. Полуфиналы продлятся до трех побед одной из команд. Команды с более высоким номером посева будут принимать своих соперников 15, 16 и в случае необходимости 22 марта.
Со стороны хоккейного клуба "Донбасс" в Федерацию хоккея Украины была отправлена предварительная заявка на участие в чемпионате Украины в сезоне-2015/16, сообщил генеральный директор донецкой команды Алексей Брага.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".