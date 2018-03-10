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    Федерация хоккея Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Сборная Украины по хоккею
    ФХУ займется скандальным признанием украинских хоккеистов в сдаче матча
    02:59 19.08.2017
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    В релизе ФХУ, в частности, говорится, что "Федерация хоккея Украины должна принять решение по сложившейся ситуации на своем заседании, которое состоится в понедельник, 21 августа".
    Хоккей. Арихивное фото
    Украина начала подготовку к проведению чемпионата мира по хоккею
    15:28 05.08.2016
    1706
    Как сообщил вице-президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко, в течение предыдущего месяца был определен предварительный регламент турнира. Первая игра состоится в субботу, 22 апреля 2017 года между Украиной и Венгрией.
    ХК Донбасс
    Федерация хоккея Украины приняла решение по второму этапу чемпионата
    01:48 20.01.2016
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    Согласно принятому решению, плей-офф стартует 15 марта. Полуфиналы продлятся до трех побед одной из команд. Команды с более высоким номером посева будут принимать своих соперников 15, 16 и в случае необходимости 22 марта.
    Александр Савицкий, главный тренер Национальной сборной Украины по хоккею
    Новым главным тренером сборной Украины по хоккею стал Александр Савицкий
    17:12 04.08.2015
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    Александр Савицкий в 2009 году работал в тренерском штабе сборной Украины, ранее возглавлял молодежную и юниорскую национальные команды страны.
    Хоккей. Арихивное фото
    ХК "Донбасс" подал заявку на участие в чемпионате Украины-2015/16
    15:16 02.07.2015
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    Со стороны хоккейного клуба "Донбасс" в Федерацию хоккея Украины была отправлена предварительная заявка на участие в чемпионате Украины в сезоне-2015/16, сообщил генеральный директор донецкой команды Алексей Брага.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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