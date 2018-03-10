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    ФК Зоря

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Чемпионат Украины по футболу. 7 мячей Шахтера в ворота Зари. Видео
    Чемпионат Украины по футболу. 7 мячей "Шахтера" в ворота "Зари" 
    22:51 30.10.2015
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    Футболисты донецкого "Шахтера" забили 7 голов в ворота "Зари" в матче 13-го тура чемпионата Украины."Шахтер" набрал 31 очко, клуб лидирует в турнирной таблице.
    Задержания фанатов на станции метро Арсенальная
    Спецкор: футбольные фанаты пошли на штурм милиции в центре Киева
    20:21 20.08.2015
    2633Столкновения фанатов в центре Киева
    В центре Киева продолжаются столкновения между футбольными фанатами луганской "Зари" и польской "Легии". Матч между двумя командами в рамках Лиги Европы проходит на стадионе им. В.В. Лобановского.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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