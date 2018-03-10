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    ФК Вольфсбург

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Игроки Баварии празднуют победу. Архивное фото
    "Бавария" в пятый раз подряд стала чемпионом Германии по футболу
    01:10 02.05.2017
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    Игра в Вольфсбурге завершилась победой "Баварии" со счетом 6:0. Дубль оформил Роберт Левандовский (36-я и 45-я минуты), еще по голу забили Давид Алаба (19), Арьен Роббен (66), Томас Мюллер (80) и Йозуа Киммих (85).
    Реал - Вольфсбург
    "Реал" vs "Вольфсбург". Хет-трик Роналду 
    03:16 13.04.2016
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    Игра, прошедшая во вторник в Мадриде, закончилась со счетом 3:0 в пользу "сливочных". Первый матч, состоявшийся 6 апреля в Вольфсбурге, завершился победой немецкого клуба 2:0.
    Криштиану Роналду в форме Реала. Архивное фото
    Хет-трик Роналду в матче против "Вольфсбурга" вывел "Реал" в полуфинал ЛЧ
    23:54 12.04.2016
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    Игра, прошедшая во вторник в Мадриде, закончилась со счетом 3:0 в пользу "сливочных", у которых все три мяча забил Криштиану Роналду. Первый матч, состоявшийся 6 апреля в Вольфсбурге, завершился победой немецкого клуба (2:0).
    Реалпотерпел поражение от Вольфсбурга: обзор матча
    "Реал" vs "Вольфсбург": поражение в первой игре 1/4 финала ЛЧ 
    01:41 07.04.2016
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    Мадридский "Реал" на выезде потерпел поражение от немецкого "Вольфсбурга" в первой игре 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. Смотрите подробный обзор матча в видео.
    Игроки ФК Реал
    "Реал" на выезде уступил "Вольфсбургу" в первой игре 1/4 финала ЛЧ
    00:20 07.04.2016
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    Матч состоялся в Вольфсбурге и завершился победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Рикардо Родригес (18-я минута, с пенальти) и Максимилиан Арнольд (25). Ответный матч состоится в Мадриде 12 апреля.
    Игроки Вольфсбурга
    Футболисты "Вольфсбурга" победили "Гент" и пробились в четвертьфинал ЛЧ
    00:24 09.03.2016
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    Игра, прошедшая во вторник в Вольфсбурге, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 74-й минуте забил Андре Шюррле.
    Полиция Германии. Архивное фото
    Более 20 полицейских пострадали в столкновениях с футбольными болельщиками в Германии
    04:53 08.02.2016
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    Полиция города сообщила, что в беспорядках участвовали более сотни фанатов, закидавших стражей порядка бутылками и камнями. Силам правопорядка удалось идентифицировать порядка 143 хулиганов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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