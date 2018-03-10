Игра в Вольфсбурге завершилась победой "Баварии" со счетом 6:0. Дубль оформил Роберт Левандовский (36-я и 45-я минуты), еще по голу забили Давид Алаба (19), Арьен Роббен (66), Томас Мюллер (80) и Йозуа Киммих (85).
Игра, прошедшая во вторник в Мадриде, закончилась со счетом 3:0 в пользу "сливочных", у которых все три мяча забил Криштиану Роналду. Первый матч, состоявшийся 6 апреля в Вольфсбурге, завершился победой немецкого клуба (2:0).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".