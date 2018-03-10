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    ФК Стяуа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Болельщики ФК Волынь
    Спорт за неделю: команды побеждают, болельщики и чиновники позорят
    14:02 12.12.2014
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    Скандал в матче "Волынь" - "Металлист" перерастает в акцию протеста. "Динамо" лидирует в нацпервенстве и Лиге Европы. "Днепр", побеждая "Сент-Этьен", выходит в плей-офф.
    Как Динамо взяло верх над румынским Стяуа. Видео
    Как "Динамо" взяло верх над румынским "Стяуа" 
    05:45 03.10.2014
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    Киевляне дома победили "Стяуа" со счетом 3:1, голы в составе "бело-синих" забили Андрей Ярмоленко (40-я минута), Артем Кравец (66-я) и Лукаш Теодорчик (92-я).
    Футбол. Архивное фото
    "Динамо" сыграло вничью со "Стяуа" в товарищеском матче
    20:31 28.01.2014
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    Футболисты киевского "Динамо" сыграли вничью с румынским "Стяуа" в товарищеском матче на первом учебно-тренировочном сборе - 0:0.
    Игроки Шахтера радуются победе, архивное фото
    Футболисты "Шахтера" разгромили "Стяуа" в товарищеском матче
    21:17 11.10.2013
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    Встреча, прошедшая в Анталье, завершилась со счетом 4:1 в пользу украинского клуба. Голы в ворота "Стяуа" забивали Дуглас Коста, Алекс Тейшейра (дважды) и Факундо Феррейра.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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