В шестерку лучших, кроме Кравца, вошли вратарь "Майнца" Лорис Кариус, форвард Боруссии Пьер-Эрик Обамеянг, нападающий "Байера" Хавьер Эрнандес, нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, а также форвард "Вердера" Клаудио Писарро.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.