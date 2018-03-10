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    ФК Штутгарт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Артем Кравец
    Украинский форвард Кравец может стать лучшим игроком 19-го тура Бундеслиги
    12:37 02.02.2016
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    В шестерку лучших, кроме Кравца, вошли вратарь "Майнца" Лорис Кариус, форвард Боруссии Пьер-Эрик Обамеянг, нападающий "Байера" Хавьер Эрнандес, нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, а также форвард "Вердера" Клаудио Писарро.
    Игрок сборной Украины Артем Кравец на открытой тренировке перед матчем плей-офф против сборной Словении
    "Динамо" отдало Артема Кравца в аренду "Штутгарту"
    11:27 30.12.2015
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    Форвард киевского клуба до конца сезона 2015/2016 года будет выступать за немецкий клуб. Контракт предусматривает игровую практику футболиста накануне Евро-2016.
    Футбол
    Стевенс сменил Шнайдера на посту тренера футбольного клуба "Штутгарт"
    11:46 09.03.2014
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    Немецкий "Штутгарт" отправил в отставку главного тренера Томаса Шнайдера, назначив на его место голландца Хуба Стевенса.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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