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    ФК Райо Вальекано

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Роман Зозуля. Архивное фото
    Зозуля разорвал контракт с "Райо Вальекано"
    18:24 09.03.2017
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    Сообщается, что украинский футболист Роман Зозуля будет тренироваться с испанским "Бетисом", пока агент будет подыскивать нападающему новый клуб.
    Роман Зозуля
    "Бетис" подаст в суд, если "Райо Вальекано" откажется платить Зозуле
    12:52 08.02.2017
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    Сообщается, что согласно арендному договору, заключенному между клубами "Бетис" и "Райо Вальекано", зарплата Романа Зозули в 1 млн евро за сезон - делится пополам.
    Роман Зозуля
    В Мадриде договорились о поддержке Зозули испанским правительством
    16:20 07.02.2017
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    Президент Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьер Тебас и посол Украины в Испании Анатолий Щерба пришли к выводу, что "ситуация с украинским футболистом может подорвать фундаментальное право человека на труд".
    Роман Зозуля. Архивное фото
    Зозуля примет решение о возвращении в "Райо Вальекано" во вторник
    06:29 07.02.2017
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    По словам представителя Зозули в Испании Хосе Лоренсо Хименеса, во вторник будет проведен ряд встреч, и в этот же день украинский футболист примет окончательное решение.
    Роман Зозуля. Архивное фото
    Зозуля: ультрас "Райо Валекано" поддерживают другую сторону в Донбассе
    06:15 04.02.2017
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    Украинский футболист Роман Зозуля, оказавшийся в эпицентре скандала из-за действий фанатов испанского клуба "Райо Валекано", заявил, что больше всего беспокоится о безопасности своей семьи.
    Роман Зозуля
    Арендовавший Зозулю клуб гарантировал безопасность своим футболистам
    20:12 03.02.2017
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    Футбольный клуб "Райо Вальекано" опубликовал заявление, в котором сообщается о достигнутом соглашении с руководством испанской Ла Лиги и Ассоциации испанских футболистов по обеспечению безопасности игроков команды.
    Фанаты Райо Вальекано обвиняют Зозулю в поддержке нацизма. Видео
    Фанаты "Райо Вальекано" обвиняют Зозулю в поддержке нацизма 
    06:21 02.02.2017
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    Фанаты "Райо Вальекано" обвинили Зозулю в поддержке нацизма. Поводом послужил снимок, на котором Зозуля запечатлен с шарфом с изображением Степана Бандеры.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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