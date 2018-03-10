Инцидент с участием форварда произошел во время зимних сборов в Белеке (Турция). Футболист в баре отеля, где остановился "Падерборн", разделся перед женщиной, которая занималась организацией сбора команды.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.