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    ФК ПСВ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    ПСВ. Архивное фото
    Футболисты ПСВ сыграли вничью с "Атлетико" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
    00:50 25.02.2016
    29
    Игра, состоявшаяся в среду в Эйндховене, завершилась со счетом 0:0. Хозяева завершали матч вдесятером - на 68-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален нападающий Гастон Перейро.
    ПСВ. Архивное фото
    ПСВ одержал волевую победу над "МЮ" в домашнем матче Лиги чемпионов
    23:58 15.09.2015
    49
    Игра, состоявшаяся во вторник в Эйндховене, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На гол Мемфиса Депая (41-я минута) у манкунианцев голландский клуб ответил точными ударами Эктора Морено (45) и Люсиано Нарсингха (57).
    Дик Адвокат
    Адвокат "крайне разочарован" поражением ПСВ в матче с "Днепром" в ЛЕ
    08:50 21.09.2012
    21
    Главный тренер ПСВ и экс-рулевой сборной России Дик Адвокат заявил, что крайне разочарован поражением своей команды в стартовом матче группового этапа Лиги Европы с "Днепром".
    Хуанде Рамос
    Везение в победе "Днепра" над ПСВ в матче ЛЕ ни при чем - Рамос
    08:40 21.09.2012
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    Встреча группа F, прошедшая в четверг, завершилась победой украинского клуба со счетом 2:0. Гол в составе команды Рамоса забил Матеус, а еще один мяч "Днепра" провел полузащитник ПСВ Атиба Хатчисон.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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