Согласно информации, принято решение, что футбольный клуб "Сталь" будет играть в высшей лиге. "Это будет сплав лучших игроков "Стали" с игроками "Металлурга", с которыми мы сможем договориться", - говорится в сообщении.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Металлурга". Счет в матче открыли "Карпаты" усилиями Вадима Страшкевича, но на 79-й минуте Виталий Лисицкий с пенальти сравнял счет, а через минуту Александр Каплиенко принес победу запорожцам.
Донецкий футбольный клуб "Металлург" лишен права участия в еврокубках на один сезон за нарушение правил финансового fair play, сообщил замглавы комитета Федерации футбола Украины по аттестации клубов Сергей Задиран.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".