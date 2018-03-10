наверх
10.03.201807:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    ФК Металлург (Донецк)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Футбол
    "Шахтер" победил "Металлург" в матче чемпионата Украины по футболу
    21:07 28.08.2015
    175
    Сообщается, что встреча во Львове закончилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев. Алекс Тейшейра вывел "Шахтер" вперед на 64-й минуте, реализовав пенальти.
    ФК Металлург (Донецк) - ФК Динамо (Киев)
    ФК "Металлург" (Донецк) прекращает существование
    20:04 14.06.2015
    378
    Согласно информации, принято решение, что футбольный клуб "Сталь" будет играть в высшей лиге. "Это будет сплав лучших игроков "Стали" с игроками "Металлурга", с которыми мы сможем договориться", - говорится в сообщении.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    "Шахтер" обыграл "Металлург" в чемпионате Украины по футболу
    19:40 16.05.2015
    206
    Матч во Львове закончился со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев. Дублем отметился Алекс Тейшейра. У "Металлурга" на 56-й минуте с поля был удален Вячеслав Чечер.
    Динамо-Киев, Антунеш радуется голу
    Футболисты "Динамо" разгромили "Металлург" в чемпионате Украины
    21:45 10.05.2015
    150
    Встреча в Киеве завершилась со счетом 6:0. Дубль оформил Андрей Ярмоленко, еще по одному мячу забили Евгений Хачериди, Артём Кравец, Юнес Беланда и Лукаш Теодорчик.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    "Металлург" обыграл "Черноморец" в чемпионате Украины по футболу
    22:17 25.04.2015
    81
    Согласно информации, матч в Киеве закончился со счетом 1:0 в пользу номинальных хозяев. Победу "Металлургу" принес Джордже Лазич, отличившийся на 43-й минуте.
    Футбольный мяч на ЧМ-2014
    Футболисты "Металлурга" обыграли "Карпаты" в чемпионате Украины
    21:46 05.04.2015
    70
    Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Металлурга". Счет в матче открыли "Карпаты" усилиями Вадима Страшкевича, но на 79-й минуте Виталий Лисицкий с пенальти сравнял счет, а через минуту Александр Каплиенко принес победу запорожцам.
    Свеча
    Матчи чемпионата Украины по футболу начнутся с минуты молчания
    18:19 05.04.2015
    212
    Согласно информации, в воскресенье, 5 апреля, в чемпионате Украины состоятся три матча: "Волынь" - "Заря", "Ильичевец" - "Шахтер" и "Металлург" (Запорожье) - "Карпаты".
    Болельщики ФК Волынь
    Спорт за неделю: команды побеждают, болельщики и чиновники позорят
    14:02 12.12.2014
    877
    Скандал в матче "Волынь" - "Металлист" перерастает в акцию протеста. "Динамо" лидирует в нацпервенстве и Лиге Европы. "Днепр", побеждая "Сент-Этьен", выходит в плей-офф.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    ФК "Динамо" разгромил донецкий "Металлург"
    21:35 05.12.2014
    138
    "Динамо" с 36 очками лидирует в чемпионате, "Шахтер" (31 балл) - второй.
    Металлург - Шахтер в донецком дерби
    "Металлург" победил "Шахтер" в донецком дерби в чемпионате Украины
    21:21 31.10.2014
    82
    Встреча, прошедшая в Киеве, закончилась со счетом 2:1 в пользу номинальных хозяев. "Металлург" следующий матч проведет 8 ноября в гостях с "Говерлой" из Ужгорода.
    Кубок Чемпионата Европы по футболу
    Донецкий ФК "Металлург" исключен из еврокубков на сезон
    08:24 05.05.2014
    9
    Донецкий футбольный клуб "Металлург" лишен права участия в еврокубках на один сезон за нарушение правил финансового fair play, сообщил замглавы комитета Федерации футбола Украины по аттестации клубов Сергей Задиран.
    Футбол
    "Шахтер" нанес поражение донецкому "Металлургу" в чемпионате Украины
    19:02 19.04.2014
    6
    Футболисты "Шахтера" на своем поле оказались сильнее донецкого "Металлурга" в матче 26-го тура чемпионата Украины.
    "Днепр" обыграл "Металлург" и догнал лидирующий в чемпионате "Шахтер"
    06:48 13.04.2014
    7
    Днепропетровский "Днепр" переиграл на своем поле запорожский "Металлург" и догнал лидера чемпионата Украины - донецкий "Шахтер".
    Матч Динамо (Киев) - Металлург (Запорожье)
    ФК "Динамо" разгромил запорожский "Металлург" в чемпионате Украины
    10:16 23.03.2014
    7
    Футболисты киевского "Динамо" оказались сильнее "Металлурга" (Запорожье) в домашнем матче 22-го тура чемпионата Украины.
    Игроки Шахтера радуются победе, архивное фото
    "Шахтер" разгромил запорожский "Металлург" в чемпионате Украины
    20:20 16.03.2014
    3
    Встреча в Запорожье завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Алекс Тейшейра (29-я и 81-я минуты), на 22-й гол забил Луис Адриано.
    Футбол
    "Металлург" нанес "Металлисту" первое поражение в чемпионате Украины
    18:01 10.11.2013
    7
    Донецкий "Металлург" обыграл дома харьковский "Металлист" в матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу.
    Футбол
    Донецкий "Металлург" и "Днепр" сыграли вничью в чемпионате Украины
    18:15 03.11.2013
    3
    Футболисты донецкого "Металлурга" и днепропетровского "Днепра" не выявили победителя в матче 15-го тура чемпионата Украины.
    Шахтер (Донецк, Украина)
    Футболисты "Шахтера" и "Металлурга" сыграли вничью в донецком дерби
    10:02 29.09.2013
    11
    Футболисты донецкого "Шахтера" и "Металлурга" сыграли вничью в дерби, которое состоялось в рамках 11-го тура чемпионата Украины.
    Футбол
    Футболисты "Днепра" обыграли "Металлург" в матче чемпионата Украины
    18:26 22.09.2013
    5
    Футболисты "Днепра" (Днепропетровск) обыграли "Металлург" (Запорожье) в матче 10-го тура чемпионата Украины.
    Олег Блохин
    Блохин назвал беспределом судейство в победном матче с "Металлургом"
    08:53 26.08.2013
    3
    Главный тренер киевского "Динамо" Олег Блохин раскритиковал работу арбитров в матче чемпионата Украины против запорожского "Металлурга", в котором киевляне одержали победу.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны