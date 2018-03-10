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    ФК "Мальме"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Французский полицейский
    Охрану отеля футболистов "ПСЖ" усилят перед матчем ЛЧ с "Мальмё"
    11:59 24.11.2015
    39Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Местная полиция также планирует усилить патрулирование непосредственно перед матчем и во время игры. На матч игроки парижской команды выйдут в футболках с надписью "Я - Париж".
    Игроки Шахтера и главный тренер клуба Мирча Луческу на Львов Арене готовятся к матчу против Мальме в рамках группового турнира Лиги Чемпионов
    Игроки "Мальме" должны радоваться, что пропустили только четыре гола - Луческу
    10:23 04.11.2015
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    По мнению главного тренера "горняков", футболисты "Шахтера" больше 20 раз били по воротам и могли добыть еще более крупную победу. Он добавил, что огорчили желтые карточки Срне и Кучеру.
    Матч Лиги чемпионов Шахтер - Мальме
    "Шахтер" vs "Мальме". Прорыв "горняков" во Львове 
    06:13 04.11.2015
    309
    Матч состоявшийся во вторник вечером во Львове, завершился уверенной победой подопечных Мирчи Луческу 4:0. Это первая победа "горняков" после четырех туров группового этапа ЛЧ.
    Болельщики Шахтера во время матча с Мальме. Архивное фото
    Как "Шахтер" во Львове разгромил "Мальме" 
    04:54 04.11.2015
    446
    Матч состоявшийся во вторник вечером во Львове, завершился уверенной победой подопечных Мирчи Луческу 4:0. Это первая победа "горняков" после четырех туров группового этапа ЛЧ и первые три очка в копилку украинской команды.
    Болельщики Шахтера. Архивное фото
    "Шахтер" одержал первую победу в Лиге чемпионов, разгромив "Мальме"
    23:43 03.11.2015
    188
    Матч состоявшийся во вторник вечером во Львове, завершился уверенной победой подопечных Мирчи Луческу 4:0. Это первая победа "горняков" после четырех туров группового этапа ЛЧ.
    Массовая драка болельщиков во Львове. Видео
    Массовая драка болельщиков во Львове 
    20:32 03.11.2015
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    Массовая драка между украинскими и шведскими футбольными фанатами произошла во вторник в центре Львова, где запланирован футбольный матч между командами "Шахтер" — "Мальме", задержаны десять человек.
    Массовая драка украинских и шведских футбольных фанатов
    Массовая драка украинских и шведских футбольных фанатов произошла во Львове - СМИ
    19:54 03.11.2015
    1922
    На момент прибытия наряда милиции участие в драке принимали несколько десятков человек. В настоящее время задержаны около десяти участников драки - как украинских, так и иностранных болельщиков, сообщает ГУ МВД Украины во Львовской области.
    Игроки Шахтера и главный тренер клуба Мирча Луческу на Львов Арене готовятся к матчу против Мальме в рамках группового турнира Лиги Чемпионов
    "Шахтер" и "Мальме" готовятся к бою на "Арене Львов" 
    09:52 03.11.2015
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    Мирча Луческу и Оге Харейде провели тренировки своих команд перед матчем в рамках группового турнира Лиги Чемпионов. Предыдущую встречу с "Мальме" "горняки" проиграли.
    Игроки Шахтера во время матча с Мальме в рамках Лиги чемпионов
    Проигранный матч "Шахтера" в Мальме 
    09:38 22.10.2015
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    В ходе матча голкипер "горняков" Андрей Пятов несколько раз спасал ворота, в том числе отбил пенальти в первом тайме. Единственный мяч встречи на 17-й минуте забил Розенберг.
    Главный тренер ФК Шахтер Мирча Луческу
    Луческу назвал причину поражения "Шахтера" в Лиге чемпионов
    08:23 22.10.2015
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    По мнению наставника "горняков, его игроки уступили сопернику центр поля, в результате чего потерпели третье поражение подряд на групповом этапе ЛЧ.
    Мальме - Шахтер
    "Мальме" vs "Шахтер": все лучшие моменты матча 
    00:44 22.10.2015
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    Несмотря на то, что "Шахтер" начал встречу активней, больше владел мячом, уже на 17-й минуте пропустил гол. Отличился Розенберг ударом буквально с 11-метровой точки.
    Матч Шахтер - Мальме
    "Шахтер" на выезде проиграл "Мальме" в матче Лиги чемпионов
    00:11 22.10.2015
    373
    Несмотря на то, что "Шахтер" начал встречу активней, больше владел мячом, уже на 17-й минуте пропустил гол. Отличился Розенберг точным ударом из штрафной.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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