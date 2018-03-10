Матч состоявшийся во вторник вечером во Львове, завершился уверенной победой подопечных Мирчи Луческу 4:0. Это первая победа "горняков" после четырех туров группового этапа ЛЧ и первые три очка в копилку украинской команды.
На момент прибытия наряда милиции участие в драке принимали несколько десятков человек. В настоящее время задержаны около десяти участников драки - как украинских, так и иностранных болельщиков, сообщает ГУ МВД Украины во Львовской области.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".