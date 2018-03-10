По данным компании, трещины были обнаружены в крыльях новых Dreamliner, производимых японской компанией Mitsubishi Heavy Industries. Причиной появления трещин эксперты Boeing считают нарушения в производственном процессе.
Футболисты "Крыльев Советов" не сумели совладать с относительно простыми атакующими действиями московского "Динамо" в матче чемпионата России по футболу. Хорошее физическое состояние команды позволило добавить в концовке игры.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.