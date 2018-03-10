Украинский нападающий Артем Милевский дебютировал за свой новый клуб "Конкордию" из города Кьяжна и в первой же игре забил гол. Его команда играла в рамках чемпионата Румынии против "Волунтари" и проиграла со счетом 1:2.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.