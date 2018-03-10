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    ФК "Фейенорд"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Украинские и голландские болельщики подрались в харьковском баре
    "Шахтер" vs "Фейеноорд". Драка фанов в Харькове: 52 задержанных и пострадавшие
    14:03 01.11.2017
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    В результате массовой драки футбольных фанатов в Харькове в больницу доставили гражданина Нидерландов. По сведениям пресс-службы Харьковской ОГА, футбольный болельщик из Нидерландов получил ушибы и ссадины.
    Заря уступила нидерландскому Фейенорду
    "Фейеноорд" vs "Заря": единственный и фатальный для луганчан гол 
    00:29 21.10.2016
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    Проходивший в Роттердаме матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный и решающий гол в ворота луганской "Зари" на 55-й минуте забил Николай Йоргенсен.
    Игроки Фейенорда радуются победе
    "Заря" уступила нидерландскому "Фейеноорду" в матче Лиги Европы
    00:06 21.10.2016
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    После поражения "Фейеноорду" "Заря" осталась на последнем месте Группы А с 1 очком, уступая "Манчестер Юнайтед" - 6, "Фейеноорду" - 6 и "Бешикташу" - 4.
    Беспорядки в Риме. Архивное фото
    Перед матчем Лиги Европы в Риме пострадали 18 человек
    01:41 20.02.2015
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    Голландские фанаты устроили беспорядки в Риме перед игрой "Ромы" с "Фейенордом". Центральная площадь итальянской столицы забросана бутылками и шашками, разгромлен знаменитый фонтан.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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