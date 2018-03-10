Матч 17-го тура ФНЛ "Факел" - "Динамо", прошедший в субботу в Воронеже, на 58-й минуте встречи был остановлен из-за беспорядков на трибунах. Матч был возобновлен спустя примерно 10 минут и завершился победой "Факела" – 2:1.
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По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.