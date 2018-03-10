По данным издания, лондонцы готовы предложить за 21-летнего ганца 25 миллионов евро. Интерес к Бабе также проявляли французский "Пари Сен-Жермен" и итальянский "Ювентус", однако "Челси" считается фаворитом в борьбе за футболиста.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.