Специалист ФАО по реагированию на чрезвычайные ситуации в Украине Фаррух Тоиров отмечает, что "семейные фермерские хозяйства в зоне конфликта продемонстрировали свою жизнеспособность в очень сложных условиях"
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.